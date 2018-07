Culinair genieten op het charmante Engelse platteland

Domweg gelukkig in... Dit gezin uit Brakel woont in een dorp dat niet bestaat

17 juli Ze vonden het in iets kleins of iets groots. Ze vonden het dichtbij of ver weg, opeens of na lang wachten. In deze zomerserie vertellen mensen hoe zij hun geluk vonden of hervonden. Vandaag: de familie Scheltus, die in Spanje een verlaten dorp kocht en het al 23 jaar aan het opknappen is.