Daniëlle woedend na hondsbrutale camperroof: ‘Hij stond voor ons huis!’

Update Nederland­se vader draait door op camping Luxemburg: ‘Niemand kon hem wat maken’

26 juli Een Nederlandse vader is vrijdagnacht na een ruzie op een camping in Luxemburg door het lint gegaan in het bijzijn van zijn twee kinderen. De man ging, volgens getuigen, onder invloed flink tekeer tegen andere campinggasten en schepte tijdens zijn vlucht over het terrein een oudere campinggast, melden Luxemburgse media. De campingeigenaar zegt te weten waarom de man door het lint ging. De verdachte zelf heeft een ander verhaal.