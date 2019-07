Deze stellen hebben elke dag vakantie

Run op relaxhotel waar gasten met puppy's kunnen kroelen

18 juni Een yogahotel op het Indonesische eiland Bali lijkt een gat in de markt te hebben gevonden op het gebied van relaxen en ontspannen: knuffelen met piepjonge hondjes. Meermaals per week kunnen gasten van het Puri Garden hotel in kunstenaarsstadje Ubud bij wijze van therapie schattige puppy's aaien. Succes verzekerd, want het trendy hotel is voortdurend volgeboekt.