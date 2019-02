Dit zijn de allerleukste Franse campings

Reizen Kekke spots in Caribisch Cartagena

20 februari Met de hitserie Narcos op Netflix en de opnames van Wie is de Mol? in Colombia staat het land volop in het vizier van de toerist. Journalist Karin Rus bezocht havenstad Cartagena, het Caribisch hart van het land. Ze verkent de stad in twee etappes: met Nederlandse bewoners Ivy en Jasper en met geboren Cartagenera Susanna.