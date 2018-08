Een fatsoenlijke reiziger eet wat de pot schaft

Uitgenodigd bij een Inuit-familie in het hoge noorden van Canada. De reiziger is licht euforisch, want wie krijgt die kans nou? Als kind verslond hij boeken over deze bijzondere mensen, die toen nog Eskimo's werden genoemd - 'eters van rauw vlees'. Goed, in iglo's wonen ze allang niet meer, maar hun woonplek is onveranderd desolaat, omringd door honderden kilometers leegte.

Als de reiziger aan het eind van de middag naar het huis van de gastheer en gastvrouw gaat, is het nog kraakhelder licht. De zon zal op deze zomerdag ook nauwelijks ondergaan. In het houten huis is de tafel ondanks de bescheiden middelen al feestelijk gedekt. Er is werk van gemaakt.Het is gezellig en ook zonder alcohol wordt er veel gelachen. Inuit houden van gezelschap. Misschien komt dat door het isolement, waardoor een vreemdeling in het dorp een bijzondere gebeurtenis is. Dan zet de gastvrouw het eten op tafel: vlees van zeehond en een garnering met onder meer kleine blokjes walvis...

Daar zit je dan, als fanatiek tegenstander van de jacht op walvissen en petitie-ondertekenaar tegen het neerknuppelen van zeehonden. Wat nu? Het harnas van principes wordt echter al snel door de gastvrouw beslecht. Met een ontwapenende glimlach schept ze het bord vol, waarna ze in vreemde woorden en gebaren vertelt dat dit gerecht héél lekker is.