Een soort SimCity: hier worden nieuwe miljoenensteden uit de grond gestampt

Voortaan betalen voor varen door Dorps­gracht in Giethoorn (behalve als je een eigen bootje hebt)

4 september Wie in Giethoorn bootjes verhuurt of ze ter beschikking stelt aan gasten op vakantieparken of in B&B’s, moet voortaan per boot een jaarlijks bedrag (tussen de 50 en 1500 euro) neertellen om door de Dorpsgracht te varen. Inwoners en toeristen met een eigen bootje hebben geluk: die mogen gratis.