Eenzijdige vliegban VS verscheurt families: ‘Groot probleem als we niet terug kunnen reizen’

‘Beste mr. President. We hebben familie in de VS, die hebben we al anderhalf jaar niet gezien. We willen er graag weer naartoe. Wanneer maakt u dat mogelijk?’ ,,Nooit iets op teruggehoord”, zegt Marius van der Veeken. De Brabander stuurde bovenstaande noodkreet in juni naar het Witte Huis, toen hij zag dat Joe Biden Europa bezocht. ,,Waarom kan hij wel hierheen, maar ik niet daarheen?”