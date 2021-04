Einde voucherdrama lijkt in zicht voor Corendon-klanten: uitbetalingen begonnen

Corendon is begonnen met het uitbetalen van vakantievouchers. De reisorganisatie, de nummer drie van de Nederlandse reisbranche, moest hier halverwege maart al mee beginnen, maar had toen onvoldoende geld in kas.

De touroperator moest wachten op het zogeheten voucherfonds. Nu het reisbedrijf een lening uit die pot heeft ontvangen, kan het aan de slag. ,,We zijn vanochtend begonnen met het uitbetalen en we hopen binnen tien dagen de achterstand weggewerkt te hebben”, zo laat zegsvrouw Audrey Denkelaar van Corendon weten. Daarmee lijkt het einde van het voucherdrama in zicht voor Corendon-klanten.

Vorig jaar werden op grote schaal vouchers uitgegeven voor geannuleerde vakanties. De afspraak was dat klanten een jaar na de uitgiftedatum hun geld alsnog op de rekening gestort zouden krijgen. Vorige maand liet Corendon klanten weten dat ze toch nog wat langer geduld moesten hebben.

De belangrijkste reden voor de vertraging was dat het voucherfonds er nog niet was. Bij het voucherfonds, bedoeld om faillissementen in de reisbranche te voorkomen, kunnen reisorganisaties een lening afsluiten waarmee ze hun klanten alsnog kunnen terugbetalen.

D-reizen

Voor D-reizen kwam het voucherfonds te laat. Dat werd vorige week failliet verklaard. De curatoren van D-reizen onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen door de eigenaren van de keten. In dat geval is een verschuiving geweest van vermogen of eigendom vlak voor een faillissement die nadelig is voor de schuldeisers.

De Telegraaf meldde vanochtend dat het merk D-reizen vlak voor het faillissement van de reisorganisatie D-rt groep buiten de boedel van de reisorganisatie geplaatst. De twee directeuren Jan Henne de Dijn en Marije Haeck zouden volgens de krant het merk D-reizen en D reizen (zonder koppelteken) op 11 en 12 maart via verschillende transacties hebben overgeheveld naar hun privé-bv Selten.

De merken vielen tot dan toe onder de D-rt Groep. ,,Op korte termijn verwachten de curatoren met mededelingen hierover naar buiten te kunnen komen, alsmede over het verdere verkooptraject", laat een woordvoerder weten.

Er blijkt veel interesse in onderdelen van het failliete D-reizen. De curatoren maken deze week een inventarisatie van de belangstelling. ,,Daarna beslissen wij hoe het verkoopproces verder vorm zal worden gegeven”, klinkt het. Een van de geïnteresseerden is TUI. De reisorganisatie is marktleider in de Nederlandse reisbranche en heeft zelf zo'n 130 reisbureaus.

