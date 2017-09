Geïnspireerd door Narcos? Vijf tips voor je reis naar Colombia

Het land dat in de tv-serie Narcos wordt omgeschreven als 'zo mooi, dat het oneerlijk is ten opzichte van de rest van de wereld' heeft zich ontwikkeld van (drugs)oorlogsgebied tot veelbelovend vakantieland. Een reis begint meestal op 2600 meter hoogte, in hoofdstad Bogotá.

Bogotá

Volledig scherm De trekpleisters van Colombia in kaart. © AD Toeristen schuilen in de kerk El Señor Caído de Monserrate, terwijl een tropische regenbui naar beneden klettert. Een psalm wordt ingezet, het geluid weerkaatst tegen de witte muren. Een grijze man knielt moeizaam en slaat een kruis, waarna hij plaatsneemt op een bank. Door de open deuren brengt de wind geluiden van buiten mee.



Daar staat Juan José Galga, een guitige student uit Bogotá. Hij rent eens in de week met zijn vrienden de Monserrate op en is dit keer als eerste boven. Zodra de anderen joggend aankomen, steekt hij bij wijze van overwinning zijn gebalde vuisten in de lucht. Aan de balustrade met uitzicht over de stad hijgen de jongens uit. Ze moeten over ijzersterke longen beschikken; de top van de berg ligt op 3.100 meter hoogte. De meeste buitenlanders zouden wel wat extra zuurstof toegediend willen krijgen, terwijl zij niet eens naar boven lopen, maar de knaloranje liftcabine nemen. Het ding zoeft bezoekers binnen enkele minuten een halve kilometer de hoogte in.



De Monserrate is een van de favoriete plekken van Juan José. ,,Zie je hoe dicht we bij de natuur wonen? Rechts kijk je uit over natuurgebied Páramo. Aan de andere kant heb je het beste uitzicht op Bogotá.'' De metropool van 9 miljoen inwoners ligt indrukwekkend uitgestrekt in de vallei. ,,Kijk'', wijst Juan José, ,,daar, die lage gekleurde huizen, dat is het historische centrum, La Candelaria. En dat ronde gebouw is de arena. Je moet ook langs de musea gaan, Bogotanen zijn heel trots op het Goudmuseum en het Botero museum.''

Volledig scherm Veel muren in het oude centrum van Bogotá zijn beschilderd. © shutterstock

Vriend Arturo rilt van de kou en de jongens gaan met het trammetje via een ijzingwekkend steil kabelspoor terug naar beneden. In de afdaling heerst korte euforie als een kolibrie, het symbool van Colombia, voorbij fladdert.



Bogotá ligt op een hoogvlakte in het centrale Andesgebergte, waardoor de stad omringd is door groene bergtoppen. La Candelaria is de wijk waar heden en verleden in elkaar overvloeien. Schreeuwende straatkunst en eeuwenoude panden wisselen elkaar af. Schoenpoetsers en koffieverkopers staan verspreid over de wirwar van straatjes, gevuld met hostels en lunchtentjes. In Café Arica staat de jonge Luis achter een minuscule bar. Hij vertelt over de Muisca-indianen, de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Ondertussen schenkt hij een beige drankje in een bamboekom. Met een roze rietje erin ziet het er iets smakelijker uit. ,,Dit is chicha, een drank die de indianen brouwen van gefermenteerde mais.'' De eerste slok slaat in als een bom, maar zodra de smaak went, is het een aangename verfrissing.



De kapper aan de overkant van Calle del Embudo, het oudste straatje van de stad, meet een jongeman dreadlocks aan. Verderop, op het plein waar de Spaanse veroveraar Gonzalo Jiménez de Quesada in 1538 de stad stichtte, zitten bebaarde en gepiercete kunstenaars met gitaar in een kring. In de deuropening van een bakkerij staat een klassiek geklede man, in een grijs pak en met traditionele hoed. ,,Afstammelingen van indianen, hippies, studenten, oude en nieuwe stedelingen komen samen in deze wijk. Dat maakt het zo bijzonder en toegankelijk voor toeristen'', zegt Luis, die ook aan de chicha zit.



Op Plaza Bolívar, het centrale plein, maken jong en oud selfies met op de achtergrond imposante gebouwen. Maisverkoper Melida Rodriguez zit onderuit op een vouwstoel en verorbert een kippenpoot. Hoewel ze al dertig jaar op dezelfde plek werkt, verraadt haar gezicht geen hoge leeftijd. Met volle mond: ,,Eerst maakte ik foto's van de toeristen, maar nu hebben ze hun eigen camera's. Daarom ben ik overgestapt op mais om de vogels te lokken, waarmee de mensen dan op de foto gaan.'' Een duif vliegt op haar strooien hoed. Onverstoord kluift Melida verder aan de kippenpoot.

Volledig scherm La Candelaria is de wijk in Bogotá waar oud en nieuw, jong en oud samenkomen © Phebe Tempelaars

Vanaf Plaza Bolívar loopt een kilometerslange autoloze zone door het centrum tot aan Museo Nacional. De winkelboulevard is een rariteitenkabinet. Steltlopers paraderen voorbij, cavia's racen voor een paar honderd pesos en uit speakers schalt traditionele vallenatomuziek. ,,Tomate del arbol!'' roept een opgewekte koopman. In een mum van tijd heeft hij vijf ovaalvormige boomtomaten geschild. Hij lacht zijn kaalgeslagen gebit bloot en zwaait naar een bevriende verkoper, die zijn kar over de drukke straat duwt.

De geur van gebraden vlees laat fietsers afstappen en lokt ze naar de mobiele barbecue met rundvlees voor de lunch.

Volledig scherm Op Plaza Bolívar verkoopt Melida mais, waarmee toeristen duiven kunnen voeren. © Phebe Tempelaars

De immer autoloze zondagen brengen stedelingen door op de fiets, in navolging van nationale wielrenheld Nairo Quintana. Populaire bestemmingen zijn vlooienmarkten, zoals die in wijk Usaquen. Mónica Díaz wappert met een stuk karton het vuur aan, zodat de maiskolven bruin blakeren. ,,Daarna wat boter en een flinke snuf zout, heerlijk'', prijst ze aan. Ze is gek op Usaquen, omdat het aanvoelt als een dorp, wat het vroeger daadwerkelijk was. ,,De handgemaakte spullen van de markt komen uit alle regio's van het land. Als je zo'n felgekleurde, geweven tas koopt, steun je dus de economie in het arme departement La Guajira'', legt ze uit.



Zodra de eerste zonnestralen doorbreken, zet Monica haar zonnebril op. Het is een typerend weerbeeld voor Bogotá: na een tropische hoosbui kan het ineens een stralende zondagmiddag worden.

Volledig scherm © Phebe Tempelaars

Koffiegebied

Koffie en Colombia vormen een onafscheidelijk duo. De beste koffiebonen komen uit de westelijke regio tussen Manizales en Pereira, ook wel het koffiegebied genoemd. Boerderijen openen graag hun deuren voor toeristen en demonstreren het proces van boon tot kopje koffie. De beste kwaliteit wordt geëxporteerd. Voor Nederlandse begrippen is het Colombiaanse bakkie pleur daardoor een beetje flauw. In Valle de Cocora staan de hoogste palmbomen van de wereld op bijzonder glooiende, frisgroene heuvels. Tijdens een wandeling door dit prachtige gebied laten kolibries en andere tropische vogels zich geregeld zien.

Volledig scherm © Phebe Tempelaars

Caribische kust

Het noorden heeft brede stranden en een azuurblauwe zee. Het is de meest toeristische zone van het land en veelal Amerikanen verblijven er in luxe resorts met verkoelende zwembaden en mooie cabañas. Knus slapen in een hangmat onder de sterrenhemel kan ook. Het nationaal park Tayrona heeft de mooiste stranden en gigantische rotsen. Hier wonen de volledig in wit geklede Kogi- indianen. Een avontuurlijke meerdaagse tocht in de Sierra Nevada de Santa Marta, het hoogste kustgebergte van de wereld, eindigt bij De Verloren Stad: een duizend jaar oude bergstad gebouwd door de inheemse bevolking. Na de Spaanse verovering werd hier veel goud gevonden. Dat wordt tentoongesteld in het Goudmuseum in Bogotá.

Volledig scherm © Phebe Tempelaars

Amazone

De zuidelijkste stad van Colombia, Leticia, ligt op een drielandenpunt met Brazilië en Peru. Over de Amazone varen de locals naar afgelegen dorpjes in de jungle. Onderweg verschijnen roze rivierdolfijnen aan de wateroppervlakte. Er zitten apen, die door de dichte begroeiing moeilijk te zien zijn. Met een gids wandelen door de met lianen omhulde paden levert een prachtig inkijkje op in de flora en fauna van dit gebied. 's Nachts vult de hemel zich met ontelbare sterren, die vanuit een hangmat met klamboe nog dichterbij lijken.

Steden

Cartagena en Medellin zijn na de hoofdstad de aantrekkelijkste steden. In Medellin is het eeuwig lente. De aangename temperatuur en het relaxte ritme van de inwoners dragen bij aan het vakantiegevoel. Een kabelbaan brengt zowel toeristen als Colombianen via sloppenwijken en het oude thuis van drugsbaron Pablo Escobar naar Park Arví, een beschermd natuurgebied met verschillende wandelroutes. Interessant cultureel uitje: het Botero Museum, in het centrum.



Cartagena heeft een romantische vibe. De bevolking flaneert over de stadsmuren en door de kleurrijke, historische binnenstad. Na de siësta komen de Colombianen naar buiten om te schaken op pittoreske pleintjes of bier te drinken in verscholen binnentuinen. 's Avonds vullen salsamuziek en de geur van versgebakken vis de lucht. Het nachtleven gaat van start met een fles aguardiente (anijslikeur) en dansen op een van de dakterrassen. Vanaf de haven varen dagelijks bootjes naar Islas del Rosario, met witte stranden en kristalhelder water.

Volledig scherm © Phebe Tempelaars