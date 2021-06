‘Hausse aan lastminutevakanties als onduidelijkheid straks weg is’

Binnen de reisbranche groeit het vertrouwen in het zomerseizoen, nu mensen naar verwachting vanaf 1 juli met een digitaal coronapaspoort vrij kunnen reizen naar Europese bestemmingen die veilig genoeg zijn. Maar over de precieze invulling hiervan is nog veel onduidelijk. Topman Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR verwacht een hausse aan lastminuteboekingen als de onduidelijkheden komende twee weken worden weggenomen.

Hij wijst erop dat een geel reisadvies nu nog niet hoeft te betekenen dat je zomaar naar zo’n land toe kan gaan. ,,Je moet echt achter de kleur kijken om te weten waar je aan moet voldoen, bijvoorbeeld dat je een testbewijs moet laten zien.” Rond het coronapaspoort speelt mee dat nog niet duidelijk is welke eisen afzonderlijke landen precies gaan stellen. Dan gaat het ook om details als wie landen precies tot kinderen rekenen. Hanteert men een grens van 12 jaar of een andere leeftijd?

Oostdam hoopt dat zoveel mogelijk landen de aanbevelingen uit Brussel zullen overnemen. ,,Mensen staan te trappelen om weer op vakantie te gaan. Maar ze zijn tot nu toe nog terughoudend met boeken. Of ze boeken voor bijvoorbeeld september”, laat hij weten. Maar als er meer duidelijkheid komt dan trekt dat waarschijnlijk veel mensen over de streep om al voor juli en augustus te boeken, denkt hij.

Dat reizigers in de zomermaanden een gratis coronatest kunnen afnemen, vindt Oostdam alvast goed nieuws. Hij beschouwt de woorden van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge op de persconferentie van vrijdag als een signaal ,,dat we eindelijk weer op vakantie kunnen”. ,,Hier hebben we als sector lang op gewacht.”

Nog niet uit de problemen

Toch is de reisbranche nog niet uit de problemen, benadrukt de branchevoorman. De laatste maanden is er veel omzet weggevallen. Hij schat in dat de sector als geheel dit jaar nog maar 30 tot 50 procent omzet zal draaien ten opzichte van een normaal jaar. Voor sommige gespecialiseerde reisorganisaties, bijvoorbeeld aanbieders van reizen naar hele verre bestemmingen, zijn de vooruitzichten nog een stuk somberder.

,,Ondanks een hopelijk mooie, gele zomer met veel vakantiegangers vragen wij het kabinet de financiële steun door te zetten tot het einde van het jaar. Het vertrouwen dat de wereld uit de pandemie kruipt is groot, maar veel van onze ondernemers, zelfstandig of keten, klein of groot, redden het alsnog niet als al in de komende maanden de steun wordt afgebouwd”, geeft Oostdam dan ook aan.