Heanig an! Het trage tempo van Twente

Vakantie­gan­gers boos om oranje reisadvies voor Kroatië: ‘We merken niets’

23 juli Verbaasd en boos. Vakantiegangers uit Nederland die in Kroatië zijn of daar binnenkort naar toe zouden reizen, zijn niet blij met het nieuwe reisadvies ‘oranje’. Want dat betekent: einde vakantie, twee weken thuisquarantaine of omboeken. Toch? ,,Waarom het hele land oranje? Wat een willekeur.”