In je eentje kamperen? ‘Als ouders hun kinderen op bed leggen, zit ik lekker aan een wijntje’

TUI trekt zich terug en wil toch geen doorstart met D-reizen

28 april TUI trekt zich terug als potentiële koper van D-reizen. De touroperator, met 130 eigen reisbureaus, zegt bij nader inzien toch geen toevoegde waarde te zien in het reisbedrijf. Ondanks de terugtrekking heeft Vakbond FNV er vertrouwen in dat D-reizen een doorstart zal maken. ,,Er is veel animo.”