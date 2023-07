Lange files op populaire vakantieroutes, en zwarte zaterdag moet nog komen

De vakantie-uittocht is begonnen. In heel Nederland hebben kinderen vrij, nu ook de zomervakantie is begonnen in de regio noord. De ANWB waarschuwt daarom voor lange files op de populaire vakantieroutes in het buitenland.

Vooral op zaterdag zijn de wegen in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië naar verwachting overvol. De komende weken neemt ook het aantal files door terugkerende toeristen toe. Volgend weekend is de eerste zwarte zaterdag, net als de twee daaropvolgende weekenden.

In België is Luik deze zomer een knelpunt door wegwerkzaamheden aan de ringweg (E25). In Frankrijk zijn de grootste knelpunten de A7 van Lyon naar Orange en de A10 tussen Tours en Bordeaux. En zondag 23 juli is de finish van de Tour de France in Parijs.

1400 wegwerkzaamheden

Volledig scherm File op de A16 bij de grensovergang naar België. © ANP Vakantieverkeer komt in het zuiden van Duitsland op zaterdagochtend al vroeg in de file terecht. Bovendien wordt in Duitsland op zo’n 1400 plaatsen aan de weg gewerkt, dit veroorzaakt extra vertraging. In Oostenrijk is het filerijden op de A10 van Salzburg naar Villach en op de A11 van Villach naar Slovenië. In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt. Daar is de wachttijd op zaterdagen gemiddeld twee uur.



In Noord-Italië is het dit weekend eveneens erg druk op de weg. Een bijzonder populaire vakantieroute naar het Gardameer en Toscane is die vanaf de Brennerpas naar Verona (A22). Afgelopen weekend moest het verkeer hier ruim een uur geduld hebben. Bij Boedapest is het zondag 23 juli druk door de Formule 1 Grand Prix van Hongarije.



Het was vrijdagmiddag niet drukker op de weg dan anders, meldde de ANWB. Wel was er meer vakantieverkeer, onder meer vanuit Rotterdam en Utrecht naar het Zuiden. De A4 richting Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp werd enige tijd afgesloten na een ongeluk, waarbij een motor en twee auto’s betrokken waren. De motorrijder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vertraging liep op tot meer dan een uur.

Wat is zwarte zaterdag en waarom heet het zo?

Op 31 juli 1982 gebeurden er tijdens de vakantiedrukte onder meer door de regen veel ongelukken. Bij Beaune, een plaats in het Oosten van Frankrijk, reed een bus op enkele personenauto’s in. Daarbij kwamen 53 mensen om het leven, onder wie veel kinderen. Sindsdien staat de drukste zaterdag in de zomer bekend als zwarte zaterdag. Waarom gaan mensen toch de weg op?

Veel mensen denken dat ze geen keuze hebben. Omdat ze bijvoorbeeld maar een week vakantie hebben, of omdat ze een vakantiehuisje of kampeerplek hebben geboekt van zaterdag tot zaterdag.

Ook Schiphol maakt zich weer op voor een druk weekend. De luchthaven verwacht zo’n 215.000 vertrekkende reizigers. Die kunnen een tijdslot reserveren voor de securitycontrole. Volgens een woordvoerder kon 95 procent van de reizigers de afgelopen twee vakantieweekenden binnen een kwartier door de beveiliging.

Te zwaar beladen

Op weg naar het vakantieadres bleken vrijdag bijna alle caravans te zwaar beladen. Een caravan die nagekeken werd bij grensovergang Hazeldonk was 400 kilo te zwaar, meldt de ANWB. Overgewicht kan bijvoorbeeld voor schade zorgen aan de vering. In de meeste gevallen werd het probleem opgelost door spullen uit de caravan over te brengen naar de auto.



De meeste auto’s die werden gecontroleerd waren volgens de Wegenwacht in goede staat. Wel werden er veel lampjes vervangen en vaak motorolie, koelvloeistof en remvloeistof bijgevuld.

Rustige Nederlandse wegen

Op de Nederlandse wegen is het komende weken juist rustiger, vooral in de spits. Werkzaamheden en evenementen in Nederland kunnen dit weekend nog wel voor drukte zorgen. Zo brengt de Zwarte Cross tot en met zondag veel publiek op de been rond Lichtenvoorde.

Bij Groningen is er vertraging vanwege de afsluiting van de N7 in beide richtingen. Bij Roermond is de A73 bij de Roer- en Swalmentunnel dicht in de richting van Nijmegen. De Haringvlietbrug in de A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is nog afgesloten tot zaterdag 5 augustus. Rond Amsterdam is kans op files door werk aan de A10 West, tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Coenplein.

De werkzaamheden aan het asfalt in en rond de Coentunnel in de A10 dit weekend gaan niet door vanwege het verwachte weer, meldt Rijkswaterstaat. Het kan zaterdag en zondag flink gaan regenen in Amsterdam, is de verwachting. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden worden ingehaald.

Hitte weerhoudt vakantieganger niet van reis

De meeste mensen gaan gewoon Woordvoerster De hitte in Zuid-Europa leidt op dit moment niet tot problemen bij Nederlandse vakantiegangers of annuleringen van reizen. Dat zien alarmcentrales en reisorganisaties. Momenteel gaat onder meer Italië gebukt onder de hitte, maar ook Griekenland, Spanje en delen van Frankrijk, Duitsland en Polen hebben te maken met zeer hoge temperaturen.



Alarmcentrales van de ANWB, SOS International en Eurocross krijgen tot nu toe geen meldingen van mensen die problemen ondervinden door de hitte. Reiskoepel ANVR laat weten dat er vrijwel geen reizen worden geannuleerd als gevolg van de hoge temperaturen. ,,De meeste mensen gaan gewoon”, zegt een woordvoerster. ,,Dit is ook geen reden om kosteloos te annuleren. In de reacties horen we ook dat mensen sowieso al een stapje terug doen omdat het vakantie is en dat het daardoor wel meevalt.”

Volledig scherm Momenteel gaat onder meer Italië gebukt onder de hitte, maar ook Griekenland, Spanje en delen van Frankrijk, Duitsland en Polen hebben te maken met zeer hoge temperaturen. © ANP/EPA

In de buurt blijven

Ook TUI, Corendon en Sunweb laten desgevraagd weten dat de hitte geen reden is voor hun klanten om af te zien van de reis naar Zuid-Europa. ,,Mensen willen toch graag op vakantie”, zegt een woordvoerster van Corendon. Sunweb zegt de situatie in de landen waar het nu zo heet is goed in de gaten te houden.



Onlangs gaf in een onderzoek van de ANWB 10 procent van de ondervraagden aan deze zomer niet voor Zuid-Europa te kiezen vanwege de hoge temperaturen. Alternatieve bestemmingen zijn volgens een woordvoerster vakanties dichter bij huis, zoals Nederland, Duitsland en Luxemburg, maar ook Engeland en Oostenrijk.

Volledig scherm Onlangs gaf in een onderzoek van de ANWB 10 procent van de ondervraagden aan deze zomer niet voor Zuid-Europa te kiezen vanwege de hoge temperaturen. © ANP/EPA

Neem paraplu mee en vertrek pas na het ontbijt Wie naar Zuid-Europa reist, wordt door de ANWB geadviseerd goed voorbereid op weg te gaan. Zo raadt de ANWB aan de airco in de auto niet kouder dan 6 graden onder de buitentemperatuur te zetten en een paraplu mee te nemen voor het geval je in de brandende zon met pech langs de weg komt te staan. Ook is het verstandig de auto vooraf te checken op mankementen en voldoende drinkwater mee te nemen. Reis je met kinderen, plaats dan zonneschermen voor de ruiten. De ANWB roept vakantiegangers op niet massaal in de nacht te vertrekken, maar te wachten tot na het ontbijt. ,,Anders rijd je op het drukste moment van de dag op de populairste vakantieroutes”, zegt een woordvoerster. ,,Als je rond 09.00 uur vertrekt, ontloop je de langste files.”