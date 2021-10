Lekker aan de wandel? Dit zijn de beste rugzakken voor onderweg

Pareltjes Rust en ruimte op ‘drielan­den­punt’ middenin het Groene Hart

19 juli Prachtig die zomer, maar wat te doen met onze vrije tijd als het buitenland door corona verder weg lijkt dan ooit? Laten we de blik richten op al die pareltjes in eigen land. In een serie verhalen steeds een nieuwe tip van mensen die het weten kunnen. Vandaag: De Meije in het Groene Hart.