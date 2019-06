Lexie (21) is jongste vrouw ooit die alle 196 landen ter wereld bezocht

De Amerikaanse Lexie Alford (21) heeft een imposant record gebroken. De extreem reislustige brunette uit Nevada City in Californië is de jongste vrouw ooit die alle 196, door de Verenigde Naties erkende, landen van de wereld bezocht. Met haar record, dat op termijn zal worden vermeld in het Guinness World Records boek, heeft Alford een andere globetrotster van de troon gestoten. Twee jaar geleden maakte de 27-jarige Cassie de Pecol uit Connecticut dezelfde megareis.

Afgelopen vrijdag zette de nog alleenstaande Lexie Alford voet op Noord-Koreaanse bodem. De Aziatische volksrepubliek waar Kim Jong-un de scepter zwaait, was het laatste land dat ze nog moest bezoeken. ,,Ik moest extreme obstakels overwinnen om er te komen. Pas toen ik daar in een vrij obscure vergaderzaal stond, drong het tot me door dat mijn eindeloos lijkende reis was voltooid. Een groot gevoel van opluchting maakte zich van mij meester”, vertelde Alford aan Fox News.

Alford is van kinds af aan al bezig met haar wereldreis, ook al was ze zich daar op jonge leeftijd nog niet van bewust. Haar familie runde een reisagentschap in Californië en zo kreeg Alford de liefde voor het reizen met de paplepel ingegoten. Ze trok als kind met haar ouders al naar exotische bestemmingen als Cambodja, Dubai en Egypte. Daardoor ontwikkelde ze naar eigen zeggen een ‘nieuwsgierigheid en gretigheid naar hoe andere mensen leven en hoe ze het geluk vinden’.

In oktober 2016 ontstond het idee om het wereldrecord van Cassie de Pecol te breken. Alford besefte dat ze op haar 18de al 72 landen had bezocht en nog tijd genoeg had om de 124 andere staten of landen van de lijst af te werken. Ze besloot tijdelijk met haar studie te stoppen en zich alleen nog toe te leggen op haar nieuwe doel.

Kosten

Alford benadrukt dat ze alles zelf betaalde. Ze had geen officiële sponsor, maar deed wel een paar commerciële opdrachten om haar project te financieren. ,,Ik wist al langer dat ik ooit tijd zou vrijmaken om te reizen. Daarom heb ik sinds mijn 12de elke baan aangenomen om te sparen”, aldus Alford. Met dat geld kon ze het anderhalf jaar uitzingen. Daarna ging ze, als ze thuis was in Nevada City, aan de slag als reisagent bij de firma van haar ouders. Verder deelde ze foto’s en berichten op blogs en Instagram, waar ze ook wat geld mee verdiende.

Volledig scherm De 196 landen die door de VN worden erkend. Alford bezocht ze allemaal. © Wiki

Venezuela

Haar favoriete land of plek? Alford vond Venezuela en Pakistan ‘onvoldoende door de wereld begrepen en bijzonder interessant’. De mooiste plek die ze bezocht? ,,De Ángelwaterval in Venezuela. En Noord-Pakistan. De natuurlijke schoonheid van de bergen en de vriendelijkheid van de lokale bevolking waren verbazingwekkend.”

Om in het Guinness World Records boek terecht te komen moet Lexie Alford nog wel zo’n 10.000 bewijsstukken aanleveren zoals vliegtickets en bonnen van overnachtingen. Dat alles in chronologische volgorde, opdat de controleurs exact het verloop van haar reis kunnen checken. Daar gaat de reizigster binnenkort mee aan de slag. Tenminste, als ze er tijd voor heeft. ,,Noord-Korea was zeker niet mijn eindpunt. Ik blijf reizen en het kriebelt alweer om in een vliegtuig te stappen.” Verder heeft ze nog andere ambities: een boek schrijven over haar ervaringen en een tv-programma over reizen presenteren. Dat laatste is haar inmiddels gelukt. Vanaf november dit jaar is ze in Amerika op de buis.