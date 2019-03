Napels in een ander daglicht: verken de stad via de romans van Elena Ferrante

Reizen Feesten en vakantie vieren in een Toscaans verlaten gehucht

14 maart Vijftig jaar geleden verlieten de laatste bewoners het dorpje Borgo di Gello in de heuvels van Toscane. Vier Nederlanders streken er neer en nu kun je er overnachten in een gerestaureerde boerenwoning, in een boomhut of op een hooizolder.