Nederlands gezin na drama in Italië: ‘As uitstrooien van moeder eindigde in nachtmerrie’

Er zijn nog steeds mensen die zonder Corona­Check-app naar het vliegveld komen, dat kan je 169,50 euro kosten

Vliegen naar het buitenland is alleen mogelijk met een coronabewijs. Dat weet inmiddels iedereen. Zou je denken. Toch is er nog altijd een handjevol mensen dat zonder CoronaCheck-app op Rotterdam The Hague Airport aankomt.

15 oktober