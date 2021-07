Negatief reisadvies? Organisaties bieden gewoon vakanties aan naar oranje gebied

video Vrouw spuwt, trapt en trekt aan haar van passagier om mondkapjes­dis­cus­sie

1 juni Een discussie over het dragen van een mondkapje is op een vlucht van Ryanair behoorlijk uit de hand gelopen. Een vrouw maakte amok omdat ze het niet eens was met die maatregel. Ze stelde zich agressief op en spuwde richting een van de andere passagiers. Met het nodige tumult werd de kwade vrouw uiteindelijk van boord gehaald.