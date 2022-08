Niet te missen in Italië: FIAT-fabrieken, mummies, Teutonen, tempels en ‘trippa’

1. Toeristen slaan Turijn, ­geboorteplaats van FIAT, vaak over. Het idee leeft dat het een grauwe industriestad is. Niets is minder waar. Turijn was in 1861 de eerste hoofdstad van het verenigde koninkrijk Italië en die allure zie je terug. In het historische centrum loop je altijd uit de zon of de regen in een van de vele galerijen, prachtige eind-­19de eeuwse passages en ook het voormalige Koninklijk Paleis vind je er. Jawel, de fabrieken van FIAT staan er ook, maar nu als monument waarin een hypermodern winkelcentrum, met op het dak de testbaan van het oudste Italiaanse automerk. Vraag het en je mag de baan nog even bekijken ook.