Op tandem of in brandweerwagen: lezers vertellen hoe zij 't liefst op reis gaan

Waarom de tandem het favoriete vakantie-vervoersmiddel is van Diana Noordermeer (47) uit Brielle (Zuid-Holland)? Ze vertelt het zelf:

,,Hét voordeel van fietsend op vakantie gaan: je vakantie begint al thuis. Want goed beschouwd voelt dat trappen op die pedalen zó ontspannend, dat je meteen in een ‘andere wereld’ bent. Tien jaar geleden ben ik samen met mijn dochter Minke, toen 11 jaar, op de tandem naar Frankrijk gegaan. In etappes, vanzelfsprekend. Vierhonderd kilometer fiets je tenslotte niet op één dag. Afgelopen zomer vergezelde mijn schoonvader, een man van 75, me naar ons vakantiehuis in Aillevillers-et-Lyaumont (regio Bourgougne). Acht dagen hebben we erover gefietst. Werkelijk fantastisch is het. Niet alleen het fysiek bezig zijn, vooral ook de onderlinge band die er hechter en hechter door wordt. Tegen iedereen die binnen een straal van vijf-, zeshonderd kilometer op vakantie gaat, zou ik zeggen: Ga fietsen.”

Volledig scherm Diana Noordermeer (voorop) met haar tandem. © Privefoto

Voor Rob Rake (58) uit Oldenzaal (Overijssel) is de zeilboot het beste vervoer:

,,Kamperen op het water; zo valt zeilen het beste te omschrijven. Zodra mijn vrouw, ik, en nu en dan een van onze kinderen de boot op stappen, voelen we ons vrij. Man, het is zo magisch, de wind langs je oren voelen suizen op zee. Al 23 jaar hebben we een ligplaats in Heeg (Friesland). Vanaf daar varen we overal naar toe. Dat kan naar de Waddeneilanden zijn, een rondje IJsselmeer anders, of gewoon een tochtje door Friesland. En volgend jaar is onze bestemming vermoedelijk Engeland. Heerlijk is het, na een dag op het water de barbecue aansteken aan boord. Met vrienden, met familie, of gewoon met mensen die je toevallig bent tegengekomen. Heus, er is niets mooier dan zeilend op vakantie gaan.”

Volledig scherm De boot van Rob Rake. © privebeeld rob rake

Angela van der Valk (43) uit Honselersdijk (Zuid-Holland) gaat in de zomer het liefst op pad met een VW-bus uit 1969.

,,Het is niet elke caravan of auto gegeven, mikpunt zijn van foto- of selfiejagers. Ons beige Volkswagen-busje, bouwjaar 1969, blijkt daarentegen vaak een hotspot wanneer we een parkeerplaats of camping zijn opgereden. Een waar we heel zuinig op zijn en waarin we inmiddels al ruim tien jaar naar onze vakantiebestemmingen rijden. Het is Spartaans, het is improviseren en wanneer je een noodstop moet maken stá je letterlijk achter je stuur. Maar, nee, we zouden niet anders willen dan op deze manier op reis gaan. Zeg nou zelf, dit is toch veel leuker dan in een doorsnee camper rijden? Het oog wil ook wat, nietwaar? Enige jaren terug hebben we er ook nog een aanhangwagen bij gekocht. Uiteraard in dezelfde kleuren als onze prachtige en dierbare VW-bus. Zo zijn we nóg meer een attractie op de weg.”

Volledig scherm Het VW-busje van Angela van der Valk. © Privefoto

Voor Renate Rodenburg (45) is de scooter hét transportmiddel; de Indonesische scooter wel te verstaan.

,,Oké, je moet er eerst voor naar Indonesië vliegen, maar toch: mijn man Richard en ik zweren tijdens vakanties al jaren bij de Indonesische scooter. Je kent ze wel, van die motoren, waarop ze in Azië met hele gezinnen zitten. Mijn man en ik kiezen steevast voor elk een aparte scooter tijdens onze vakanties, simpelweg omdat de zadels niet gemaakt zijn voor Europese kontjes. Jaar in jaar uit crossen we op ons lievelings-vervoersmiddel door Indonesië. Dat kan ik Bali zijn, in Lombok. En ook Flores, een prachtig eiland ten oosten van Sumbawa en Komodo, hebben we verkend op onze tweewielers. De ongerepte natuur, de vrijheid, het niet-weten-waar-je uitkomt; niets kan tippen aan een vakantie op de Indonesische scooter.”

Volledig scherm De 'Indonesische' scooter van Renate Rodenburg. © Privefoto

Maxim Singelenberg (32) uit Delft (Zuid-Holland) stapt in de zomer het liefst in de trein.

,,Achterbakherrie. Jonge ouders kennen het fenomeen ongetwijfeld. Om die reden pakken mijn vrouw, ik en onze drie kinderen in de zomer lekker de trein. Naar Nürnberg gaan we, waar we familie opzoeken. Vervolgens reizen we verder naar Italië, om uiteindelijk via Frankrijk weer in Nederland te arriveren. Een uitkomst is het, zorgeloos neerstrijken in de coupés, de weilanden aan je voorbij zien flitsen en merken dat je kinderen intussen rustig een spelletje aan het doen zijn met elkaar. Bijkomend voordeel: je bent op deze manier een stuk duurzamer bezig dan wanneer je een vliegtuig of auto in stapt. Vinden we toch wel belangrijk, een beetje aardig zijn voor Moeder Aarde. Reken dus maar dat we ook de komende jaren per spoor op vakantie blijven gaan. Oosterrijk en Zwitserland, treinland bij uitstek, staan hoog op onze bucketlist.”

Rick Mulder (30) uit Assen (Drenthe) heeft helemaal geen transport nodig: hij verkiest de benenwagen.

,,Ik zie me nóg staan in 2019, langs de kant van de snelweg in Assen, samen met mijn vriendin Laura. In de jaren ervoor hadden we al veel gewandeld, ook geregeld richting onze vakantiebestemming. Maar nu wilden we het extra speciaal maken. We gingen liftend naar Het Zwarte Woud, om daar vervolgens een kleine driehonderd kilometer te ‘hiken’ tussen de Duitse stad Pforzheim en het Zwitserse Basel. Heus, we kunnen het iedereen aanraden. Het liften is geweldig, juist omdat je er zoveel andere mensen mee ontmoet. Het wandelen, onze gezamenlijke passie, is nog veel mooier. Rugzakje om, tentje in de aanslag en gáán. En dan maar zien waar je overnacht, in welk kroegje je belandt, en wie je onderweg tegen het lijf loopt. Geloof me: het is eindeloos veel mooier dan in een auto of vliegtuig ploffen. De combinatie liften en wandelen is één groot avontuur.”

Volledig scherm Rick Mulder in het Zwarte Woud. © Privefoto

William van Schagen (36) uit Utrecht heeft een wel heel origineel voertuig: een oude brandweerwagen.

,,Wat zou nou het ultieme vervoersmiddel zijn op vakantie te gaan, vroegen mijn vriendin Luca en ik ons een paar jaar geleden af. Al een poosje hadden we plannen om voor langere tijd weg te gaan uit Nederland. Vandaar onze mijmeringen over hét vervoersmiddel. Uiteindelijk gaf onze zoon, Febe, de doorslag. Bij zijn geboorte kreeg hij een brandweerspaarpot en sindsdien slaapt hij in een brandweerwagen-bed. Hoe gaaf zou het zijn om in een brandweerwagen de hort op te gaan als gezin, zeiden we tegen elkaar. Lang verhaal kort: we tikten een wagen op de kop van zes meter lang en drie meter hoog, doopten die na een periode van klussen om tot ons ‘huisje op wielen’, en zijn vervolgens het avontuur aangegaan. Je wilt niet weten waar we allemaal zijn geweest. Van Armenië, tot aan de Iraanse grens, waar in die periode net de onlusten uitbraken. Uiteindelijk hebben we twee jaar lang in Azië vertoefd in onze brandweerwagen. Een fantastische tijd was het, een die we afgelopen juni afsloten. Nu begint het echte leven weer. Maar die brandweerwagen? Nee, die kunnen we eigenlijk nog niet missen.”