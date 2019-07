Op vakantie in Turkije? Bezoek de buurtbazaar en je tafel staat vol Turkse tapas

overtoerisme Zorgen om de Zaanse Schans: reuzen­klomp is toeristen­mag­neet

11 juli Vakantie is lekker! Toch? Niet altijd. De mooiste stukjes van Europa worden tegenwoordig onder de voet gelopen door drommen toeristen. Deel 1 van deze serie over ‘overtoerisme’: cultureel erfgoed of toeristenfuik? Bij de Zaanse Schans, waar het inmiddels zo druk is dat de winkels even op slot moeten, woedt het debat al jaren.