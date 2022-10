Privéjet kan echt niet meer, vindt Greenpeace: uitstoot tot wel zeven keer zo hoog

Op deze vliegvel­den zijn de problemen het grootst, en daar hoort Schiphol ook bij

Wereldwijd kampen vliegvelden met problemen nu reizigers weer massaal vakantie willen vieren, maar er niet genoeg mankracht is om dat in goede banen te leiden. CNN zette de luchthavens met de meeste vertragingen én annuleringen op een rijtje. Spoiler: onze nationale trots Schiphol komt er niet best vanaf.

22 juli