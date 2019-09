Salutations de Paris

When in Paris...Met een lokale gids op pad is al langere tijd een goede manier om een stad te leren kennen. Kleinschalig, persoonlijk en je komt nog eens op plaatsen waar je anders niet snel belandt. Bovendien levert het de lokale bevolking ook nog wat op. Particulieren bieden hun diensten aan op platforms als airbnb, withlocals en dowhatlocalsdo. In een lang weekend Parijs volgde ik drie workshops die via airbnb worden aangeboden, onder het motto: Do as the Parisieness do!