Sinds haar kennismaking met Manerba in de jaren 80 is Jennifer verknocht: elk jaar naar Italië

Het is de zomer van 1986. Jennifer Nannings heeft er net een lange, klamme, airco-loze autoreis op zitten met haar ouders en beste vriendin Elsa, als ze op de camping van Manerba oog in oog staat met een jongen die zo van de filmset lijkt weggelopen. Zijn ogen zijn donker, de manier van praten is temperamentvol. Van die jongen, Sandro genaamd, krijgt de dan 14-jarige Volendamse al snel na hun eerste ontmoeting een zoen. ,,Ik was op slag verliefd’’, vertelt ze, nog altijd enthousiast. ,,Echt, vanaf dat moment wist ik één ding zeker: ik wil elk jaar naar Italië.’’