Skivakantie begint met papsneeuw op de pistes

CBS: recordaan­tal toeristen boekt overnach­ting in Nederland

Nederlandse hotels, campings en huisjesterreinen hebben in het derde kwartaal gezamenlijk een recordaantal gasten verwelkomd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sliepen in totaal 14,6 miljoen gasten minstens één nacht in ons land. Dat is het hoogste aantal dat in het derde kwartaal is gemeten sinds 2012, toen het statistiekbureau begon met het bijhouden van deze cijfers.

11 november