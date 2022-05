Supergoedkoop treinen door Duitsland deze zomer

italie Schrik aan het Idromeer: Nederland­se (63) valt 20 meter naar beneden van rotswand

Aan het bekende Idromeer in het noorden van Italië is dinsdag onrust ontstaan nadat een Nederlandse vrouw van een rotswand was gevallen. Het 63-jarige slachtoffer viel twintig meter naar beneden en belandde vervolgens in het water. De vrouw is per helikopter naar het ziekenhuis in Brescia gebracht en maakt het naar omstandigheden goed.

