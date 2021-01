Tegenstanders vaccinatiepaspoort zien vooral bezwaren als het om de privacy gaat

Dit is wat je moet weten over het coronavac­cin: ‘We weten nog niet precies of het werkt tegen besmette­lijk­heid’

18 januari Nu de wereld in de ban is van het coronavirus, is de behoefte aan duiding en expertise groot. In samenwerking met ouderenbond KBO Brabant zonden wij maandagavond een livegesprek uit waarin infectioloog Heidi Ammerlaan (Catharina Ziekenhuis in Eindhoven), viroloog Ab Osterhaus, Ciska Scheidel (directeur publieke gezondheid ministerie VWS) en journalist Chris van Mersbergen antwoord gaven op vragen van onze lezers.