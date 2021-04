Tweede proefreis gaat naar Gran Canaria; vakantiegangers mogen hotel uit

Tijdens de testreizen kijken onafhankelijke onderzoekers ingehuurd door het Rijk hoe Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. De vraag is bijvoorbeeld of de reizigers zich aan de daar geldende basisregels houden, zoals handen wassen, het dragen van mondkapjes en afstand houden. De resultaten van het onderzoek naar de vakantie op Rhodos worden voorafgaand aan de reis naar Gran Canaria gepresenteerd, zodat eventuele bevindingen van de eerste testvakantie ‘kunnen worden meegenomen’, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Touroperator TUI, die de reis samen met Corendon verzorgt, laat weten dat de vakantiegangers acht dagen in een luxe all-inclusive hotel verblijven. In totaal kunnen er 180 mensen mee, 90 via TUI en 90 via Corendon. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan zich vanaf maandag 19 april inschrijven. Dan worden ook alle details over de reis bekend, zoals de exacte reisdatum, de prijs en de testvereisten. De touroperators maken vervolgens een selectie uit de aanmeldingen met een ‘juiste verdeling van alle leeftijdsgroepen en een goede man/vrouw-verhouding’. Personen die behoren tot een van de door het RIVM vastgestelde risicogroepen kunnen niet deelnemen aan deze reis.

,,Dat we dit nu in de praktijk kunnen gaan testen met een vakantie mét bewegingsvrijheid is een mooie volgende stap naar hopelijk een zomer waarin er weer gereisd kan worden”, zegt Arjan Kers, general manager van TUI Nederland. ,,De behoefte aan een vakantie in het buitenland wordt met de dag groter. Iedereen snakt ernaar om weer op pad te kunnen.”

Er was veel belangstelling voor de eerste proefreis. Voor 189 plaatsen hadden zich 25.000 mensen aangemeld. De vakantiegangers moeten voorafgaand aan de reis een negatieve PCR-test of iets vergelijkbaars laten zien, plus een negatieve sneltest. Bij thuiskomst moet dat nog eens, en moeten zij in thuisquarantaine.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de overheid van plan is dergelijke ‘pilotreizen’ ook uit te gaan voeren met andere vervoersmiddelen dan het vliegtuig, zoals de auto, trein of bus.

Als de virussituatie in Nederland of in het land van bestemming de reis toch niet toelaat, wordt de vakantie volgens het ministerie geschrapt. Dat gebeurde ook met een geplande proefreis naar Curaçao, omdat het eiland middenin een zware fase van de uitbraak zit. De vakanties worden georganiseerd door het kabinet in samenwerking met de reisbranche, die de kosten voor de tests betaalt. De staat betaalt het 46.000 euro kostende onderzoek, de vakantiegangers de vakantie zelf.

