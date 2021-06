Vijfheerenlanden lonkt naar toeristen die Amsterdam te druk vinden: ‘Wij hebben veel te bieden’

In plaats van een wandeling met een gids over de Amsterdamse Wallen, een stadswandeling maken over de Zuidwal in Leerdam. En niet een bezoekje brengen aan Madame Tussauds, maar naar het Glasmuseum. De gemeente Vijfheerenlanden ziet het helemaal zitten: toeristen die de hoofdstad te druk vinden, moeten vooral in de trein stappen en de gemeente tussen Lek en Linge komen ontdekken.