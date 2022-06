Vliegreis gecanceld? Dan is er altijd nog de slaaptrein vanuit Utrecht

Nu door de problemen op Schiphol vliegen steeds onzekerder wordt, kiezen steeds meer mensen voor een tripje met de slaaptrein. ‘Heb je nog plek, want ons vliegtuig naar Berlijn is gecanceld. Dan ga ik wel met de nachttrein.’

Met de slaaptrein vanuit Utrecht naar Florence, Kopenhagen of Göteborg en nog zes steden: het kan sinds eind mei bovenop de reeks bestemmingen waaronder Praag, waarmee reisorganisatie GreenCityTrip afgelopen najaar al van start ging.

Dat op reis gaan met een slaaptrein voor veel mensen niet alleen een duurzame maar ook een bijzonder manier van reizen is, merkte mede-eigenaar Hessel Winkelman al snel, toen GreenCityTrip van start ging met de buitenlandse treinreizen: de boekingen stroomden binnen.

Maar dat een reis per trein daarnaast ook nog eens een back-up voor Schiphol is, kwam daar de afgelopen tijd bij. ,,Bijna elke keer als er problemen zijn, zie je nog dezelfde dag het aantal boekingen toenemen”, zegt hij. ,,En dat zijn dan toch de mensen die door de problemen op Schiphol verleid worden om een keer te zeggen: ‘ik ga voor een andere optie’ en dat is dan de trein.”

Tientje per persoon

De studenten Jikke Biemans en Tristan Olssen zien de trein inderdaad ‘als een keer iets anders’, hoewel vooral Jikke ook uit principe de gekte op Schiphol aan zich voorbij laat gaan. Zij en Tristan stappen woensdagavond op spoor 18 van Utrecht centraal station met tientallen anderen op de slaaptrein naar Praag. ,,Het is de eerste keer dat we samen op reis gaan. Aangezien we beiden student zijn, hebben we geen geld voor een dure vakantiereis.’’

Quote Normaal gesproken zouden we de trein ook te duur vinden Jikke

Hun ticket hebben ze dan ook via Vakantieveilingen.nl binnen gehengeld: een tientje per persoon, heen en weer terug. Exclusief natuurlijk eten, verblijf en het gebruik van beddengoed. Maar dan nog: daar kan zelfs vliegen tegen stuntprijzen niet tegenop. ,,Normaal gesproken zouden we de trein ook te duur vinden”, zegt Jikke. ,,En dan is het best een slechte zaak, natuurlijk, als we om die reden de volgende keer toch voor een vliegreis kiezen.”

Nachttrein

Bang dat alles inmiddels is uitverkocht hoeven mensen niet te zijn, denkt Winkelman van GreenCityTrip. ,,Je kunt het nog proberen en dat doen mensen ook. We komen mensen tegen die letterlijk zeggen: ‘Heb je nog plek want ons vliegtuig naar Berlijn is gecanceld. Dan ga ik wel met de nachttrein.’ En dat kan.”

Hoeveel plek er nog is, verschilt per trein. ,,Op 7 juli rijden we bijvoorbeeld naar Salzburg en Wenen: die trein is al vier weken uitverkocht. Maar eind juli naar Kopenhagen en Göteborg kan nog wel. We hebben ook zoveel plaats aan boord, we nemen 700 mensen mee. Dat is evenveel als zes Transavia-vliegtuigen. Die kunnen maar tussen de 150 en 190 mensen kwijt per keer.’’

Onderzeeër

Op Utrecht CS staat woensdagavond ook Brabander Rombouts naast zijn rolkoffer te wachten op de slaaptrein naar Praag. Hij en zijn vrouw hebben besloten nooit meer te vliegen. Teveel stress en drukte, en dan moet je maar hopen dat het vliegtuig ook echt vertrekt met jouw bagage aan boord. ,,Nee, ik heb onze BMW de deur uitgedaan en we hebben een hybride Volvo gekocht, we nemen voortaan wel de auto. Of de trein: hoe ons dat bevalt willen we nu eens aan den lijve ondervinden.’’

Tegen een nachtje slapen in een krap bemeten treincoupé ziet Bouts overigens in het geheel niet op: hij heeft meer dan dertig jaar op een onderzeeër van de marine gevaren.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.