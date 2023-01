Vliegtuig vertrekt in Dubai met bestemming Auckland, maar landt 13 uur later weer in Dubai

Vlucht EK448 vertrok vrijdagochtend lokale tijd van Dubai naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Maar bijna halverwege de 14.200 kilometer die afgelegd moest worden, besloot de piloot terug te keren. Een U-bocht boven de oceaan dus.

Het vliegtuig hing toen al zeven uur in de lucht, maar landen in Auckland zat er niet in wegens het bar slechte weer daar. Na een recordhoeveelheid regen in de grootste stad van Nieuw-Zeeland liep de aankomsthal van het vliegveld onder water. Door overstromingen zijn er in Auckland al vier doden te betreuren.

‘Auckland Airport heeft de schade aan onze internationale terminal onderzocht en helaas vastgesteld dat er vandaag geen internationale vluchten kunnen plaatsvinden’, meldde de luchthaven in een verklaring. ‘We weten dat dit zeer frustrerend is, maar de veiligheid van de passagiers is onze hoogste prioriteit.’

Vlucht 448 is verplaatst en landde uiteindelijk zondagmiddag plaatselijke tijd in Auckland. Velen vragen zich af: waarom landde het vliegtuig niet gewoon in Australië? De makers achter Flightradar24 geven daar verschillende mogelijke redenen voor. ‘De A380 is een groot toestel. Onaangekondigd ergens landen kan lastig zijn. Daarnaast heb je te maken met maaltijden en hotels regelen voor iedereen die gestrand is. Als ook rusttijden voor de crew. Verder kan niet iedereen zonder visum zomaar Australië in.’