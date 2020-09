Voortaan betalen voor varen door Dorpsgracht in Giethoorn (behalve als je een eigen bootje hebt)

Jeugd Giethoorn terrori­seert toeristen en inwoners, Tilburgse familie geïntimi­deerd bij brug: ‘Mijn hele kaak is dik’

12 augustus Ze laten er hun vakantie in Giethoorn niet door verpesten, maar de familie Heerkens uit Tilburg is wel ‘pissed’ op de jeugd die hen intimideerde bij de brug bij Vakantiepark Bodelaeke. ,,In een reflex stond ik op en knalde met mijn hoofd tegen de ijzeren balk aan de brug”, vertelt vader Heerkens. ,,Ik ging out en heb er nu koppijn en een gezwollen kaak aan over gehouden.”