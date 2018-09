Wereldstad Mechelen

De Maneblussers

Je komt ze overal en in vele gedaantes tegen: de Maneblussers. In de vorm van koekjes, van chocolaatjes, het is zelfs een gelijknamige biersoort, maar vooral leven de Maneblussers voort in verhalen. De term is van origine een spotnaam voor de Mechelaars die teruggrijpt op het jaar 1687. Destijds sloeg een Mechelaar, waarschijnlijk in kennelijke staat, groot alarm nadat hij uit een kroeg stapte en de Sint-Romboutstoren in het vizier kreeg. De toren stond in brand! De stedelingen werden rap gemobiliseerd en de emmers met bluswater gingen al van hand tot hand, tot een wakkere inwoner ontdekte dat de onnozelaar het maanlicht had aangezien voor vuur. Vanaf dat moment heten de Mechelaars 'Maneblussers', een bijnaam die inmiddels commercieel flink wordt verzilverd in talloze lekkernijen.

De Romboutstoren

Volledig scherm © Leo van Marrewijk Het verhaal van de Maneblussers krijg je - uiteraard - ook te horen bij de beklimming van de 97,5 meter hoge Sint-Romboutskathedraal, een prima manier voor een eerste stadsverkenning. Het kost weliswaar wat energie - 538 treden op en af - maar de verhalen onderweg en het uitzicht vanaf de top (360 graden) vergoeden veel. Vanaf de skywalk op de Romboutstoren glinstert zuidwaarts het Brusselse Atomium. Noordwaarts kun je de kathedraal van Antwerpen zien liggen, naar beide windrichtingen ruim twintig kilometer verderop. En bijna recht naar beneden turend is te zien dat Mechelen met z'n 80.000 inwoners een compacte stad is, waar het wemelt van de oude gebouwen.

In de toren hangen enorme klokken en krijg je uitleg hoe een beiaardier te werk gaat. Acht keer per uur klinkt hier, en in de directe omgeving, een deuntje. De aandacht voor dat oude ambacht is geen toeval: Mechelen is in de scene wereldberoemd vanwege z'n beiaardschool. Jaarlijks beginnen zestig leerlingen - de helft Vlaming, de andere helft uit de rest van de wereld - aan de zesjarige opleiding. De gids nodigt zijn gezelschap uit om ook een moppie te spelen, maar daar bedankt het gezelschap vriendelijk voor - met al die beiaardiers in opleiding zal het gehoor van de Mechelse bevolking al genoeg op de proef worden gesteld.

De Grote Markt

Volledig scherm © Shutterstock

De Grote Markt is sinds enige jaren autovrij. Met een beetje fantasie is best voor te stellen dat de 'groten der aarde' hier in de middeleeuwen paradeerden en pronkten met hun pracht en praal. Want ja, verzuchten de Mechelaars, ooit was Mechelen 'de Bourgondische hoofdstad van de Nederlanden', veel belangrijker dan Antwerpen, de grote rivaal van weleer.

Het Bourgondische hof, met toenmalige hoofdrolspelers als Margareta van Oostenrijk en Keizer Karel V die er een groot deel van hun leven doorbrachten, bracht de stad rijkdom. Die vind je terug in prachtige pakhuizen en fraaie straten en pleinen. Op de Vismarkt, gelegen langs de rivier de Dijle, is het bijvoorbeeld goed toeven.

Bourgondisch leven

Volledig scherm © Shutterstock Wie minder oog heeft voor de rijke geschiedenis, komt in het hedendaagse Mechelse leven ook aan zijn trekken. De terrassen zijn goed bezet en sfeervol, het bourgondische leven laat zich hier prima smaken. De Maneblussers zijn - opnieuw - fier op hun stad, nadat Mechelen, van oudsher een smeltkroes van culturen, enkele decennia geleden werd geteisterd door verval en grote sociale problemen. Met Bart Somers, 'de beste burgemeester ter wereld' van 2016 - en nee, die verkiezing hebben de Mechelaars zelf niet gehouden- kreeg de stad een poetsbeurt van jewelste. Onder meer met de restauratie van oude gebouwen, de aanleg van het Dijlepad (een lange steiger) langs de rivier de Binnendijle en het terugbrengen van waterpartijen in de stad. Een boottochtje, waarbij je de mooie panden vanaf een andere kant ziet, is een aanrader en een prima manier om voeten even rust te geven.

Het stadsmuseum

De meest recente aanwinst is, na een ingrijpende renovatie, het stadsmuseum de Hof van Busleyden. Het in juni heropende museum is een renaissance stadspaleis, waarin duidelijk wordt hoe Mechelen vooral vanaf de 15de en 16de eeuw groeide en bloeide. Via de 'Ikea-route' - de bezoeker wordt geacht een min of meer vast parcours door het museum te lopen - wordt het belang van Mechelen door de eeuwen geschetst. De naam van het museum is ontleend aan Hiëronymus van Busleyden, tijdgenoot en vriend van prominente denkers als Thomas More en Erasmus. Voor kinderen is in het museum een familieparcours uitgezet, waarbij ze opdrachten kunnen doen met de Gouden Kubus in de hoofdrol.

Het Speelgoedmuseum

Nog kindvriendelijker is het Speelgoedmuseum, dat nostalgisch 'spelen' in de meest ruime zin van het woord tentoonspreidt. Je kunt er bikkelen (een historisch spelletje), de kinderfiets van koning Leopold 3 bewonderen en de Slag bij Waterloo naspelen. Ook een goede attractie voor kinderen is Zoo Planckendael, die weliswaar net buiten de stad ligt, in het plaatsje Muizen - geen grapje. Overigens was het dierenpark eerder dit jaar in het nieuws nadat een verstrooide verzorger het leeuwenverblijf niet goed afsloot. Een ontsnapte leeuwin moest worden neergeschoten om erger - een onbedoelde ontmoeting met bezoekers - te voorkomen.

De Gouden Karel

Volledig scherm © Leo van Marrewijk Terug in de stad is het tijd voor serieuze versnaperingen en daarvoor is brouwerij Het Anker een prima plek. Er wordt in de brouwerij niet alleen bier en whisky gemaakt, je vindt er ook een brouwerijhotel en een fijne brasserie. Hier komen lokale specialiteiten, zoals de Vlaamse stoverij, op tafel. Meest bekend is de Mechelse koekoek, wellicht anders dan de naam doet vermoeden een statig kippenras. In de taveerne vindt de kip gretig aftrek, net als de Maneblussers, een witbier dat ook in Het Anker wordt gebrouwen. Maar dit is toch vooral de broedplaats van de Gouden Carolus, het alcoholische eerbetoon aan Keizer Karel. Via een interessante rondleiding (8 euro per persoon, inclusief twee pinten bier) kom je horend, ziend en kruiden proevend meer te weten over het geheim van de Gouden Carolus, het donkere bier dat in Nederland bijzonder populair is.

Sfeervol shoppen

Volledig scherm © Shutterstock Nog meer Maneblussers zijn te vinden in sfeervolle, autoluwe winkelstraten in het centrum. De aardigste boetiekjes en aparte winkels vind je in de straten Bruul, IJzerenleen, Guldenstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Wil je Maneblussers mee naar huis nemen? Ze zijn in koek- of chocoladevorm onder meer verkrijgbaar bij Patisserie Vanderbeek aan de Steenweg.