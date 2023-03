20 tot 30 varkens dood door gevaarlijke stof bij varkenshouderij in Hooge Mierde

HOOGE MIERDE – 20 tot 30 varkens zijn donderdag doodgegaan nadat zij waterstofsulfide (H2S) hebben ingeademd op een varkenshouderij aan de Twisseltsebaan in Hooge Mierde. De giftige stof kwam vrij door een fout in de voederinstallatie.

Rond 13.00 uur werd alarm geslagen bij de hulpdiensten. De brandweer kwam ter plaatse met onder meer een blusvoertuig en een adviseur gevaarlijke stoffen. De varkens staan in een ruimte met een roostervloer waar normaal gesproken hun ontlasting doorheen valt, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Die ontlasting belandt in een opvangbak. Het ging mis toen er voer bij de opgevangen mest terechtkwam.

Schadelijk voor mens en dier

,,Er vindt een soort gistingsproces plaats en dat levert H2S-gas op”, zegt de woordvoerder. Waterstofsulfide, ook wel zwavelwaterstof genoemd, is zeer giftig en schadelijk voor mens en dier. Het gas is zwaarder dan lucht en blijft daardoor laag aan de grond hangen. Dieren en kleine kinderen krijgen er daarom eerder last van.

De stallen waar de varkens in zitten, zijn onderverdeeld in verschillende afdelingen. ,,In één afdeling is het misgegaan en die zat helemaal vol”, vervolgt de woordvoerder. ,,We konden de dieren niet ontruimen vanwege de kou.” Voor zover bekend hebben 20 tot 30 varkens het niet overleefd, maar dat aantal zou nog kunnen oplopen.

Trieste gebeurtenis

De enige optie was ventileren, met een ventilator in de stal en ventilatoren van de brandweer. Verder werden ook de opvangbakken uit de stal gehaald om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De eigenaren van de varkenshouderij, die niet met naam genoemd willen worden, zijn behoorlijk aangedaan door de trieste gebeurtenis. ,,Wij weten ook niet precies hoe het is misgegaan.” Op verdere vragen gaan ze donderdagavond niet in. ,,De situatie is al verdrietig genoeg.”

Volledig scherm De varkens staan in een ruimte met een roostervloer waar normaal gesproken hun ontlasting doorheen valt. © Bert Jansen/Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Een zeug en haar biggen in de varkensstal op de varkenshouderij in Hooge Mierde. © Bert Jansen/Fotopersburo Bert Jansen