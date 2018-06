Bedrijven Koningshoek in verzet tegen plannen

Robot Kuri stelt Wilma weer gerust

7 juni VELDHOVEN/REUSEL - Ze loopt wat wankel met een stok, maar verder is er met de 81-jarige Wilma van Veldhoven uit Reusel niks mis. Ze woont als weduwe weliswaar alleen in haar huis maar ze is niet eenzaam. Ze weet zich omringd door veel kennissen en familie.