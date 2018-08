Beregeningspomp aardappelteler Reusel gestolen

Gebroeders Daniëls uit Bladel nemen discotheek 'Elsom' over: 'We konden dit echt niet niet laten schieten'

26 juli REUSEL - Discotheek El Sombrero krijgt per 1 november nieuwe eigenaren. De Bladelse broers Thijs en Jan Daniëls nemen de Reuselse uitgaanstent over van Harold Meulenbroeks. "Nu kunnen we écht gaan doen wat we graag willen."