Bestuurder quad zwaargewond na ongeval in Hooge Mierde

College Reusel haalt bakzeil met voorstel­len

19 september REUSEL-DE MIERDEN - De Postelsedijk in Reusel krijgt een volledige reconstructie, waarbij rijbaan en fietspad worden verbreed. Maar het leek er dinsdag in de raadsvergadering in Reusel-De Mierden lang op dat de raad het collegevoorstel niet zou volgen.