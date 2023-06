Buurtbewoners Hooge Mierde stap verder in strijd tegen varkensstank: vergunning nieuwe stal vernietigd

Meer concerten in Reeshof dankzij bijna halve ton steun van provincie

TILBURG - De reeks blues- en andere concerten in Reeshof gaat de komende jaren stevig groeien. Dankzij een bijdrage van de provincie stijgt het aantal optredens van 31 in 2023 naar 44 in 2025. Het aantal bezoekers zal langzaam toenemen naar bijna 10.000, zo is de verwachting.