Coalitie is voor Samenwerking Reusel luxeprobleem

Euforie

Met de absolute meerderheid die Samenwerking in Reusel-De Mierden wist te behalen, kan de partij feitelijk in haar eentje gaan besturen. Maar dat is niet wat de grote winnaar in de Kempengemeente voor ogen staat. Samenwerking gaat op zoek naar een coalitiepartner. „Komende week gaan we met alle drie de andere partijen open het gesprek aan", laat Peter van de Noort weten. Hij was de afgelopen twee jaar wethouder en is ook de komende periode voor die functie beschikbaar. „We gaan voor een brede coalitie", zegt lijsttrekker Bert van Laarhoven. Mogelijk met drie wethouders, laat hij doorschemeren. De euforie is een halve dag na de eclatante overwinning nog nauwelijks minder. „We vielen van de ene verbazing in de andere."

Quote We vielen van de ene verbazing in de andere Bert van Laarhoven (Samenwerking)

Volledig scherm Bert van Laarhoven © .

Samenwerking bezet komende raadsperiode acht van de vijftien zetels in Reusel-De Mierden. CDA raakte een zetel kwijt, ging van vier naar drie. „Samenwerking is aan zet, we wachten het even af", zei CDA-lijsttrekker Peter van Gool. Ook de VVD leverde een zetel in en hield er twee over. Dave Geysen (VVD) stelde zich bescheiden op. „We zullen zeker het gesprek aangaan als we daarvoor uitgenodigd worden, maar we staan wel aan de zijlijn om de kruimels op te vangen." PvdA bleef op twee zetels staan.

Wie van de drie

De grote vraag is natuurlijk wie van de drie de nieuwe coalitiepartner wordt van Samenwerking. Welk onderwerp in die coalitiebesprekingen van doorslaggevend belang is, kon Van Laarhoven zo niet zeggen. „Veel drastische verschillen zitten er niet tussen de partijen. Wat de toekomst in de Kempen betreft, zitten we allemaal op één lijn. En sinds De Beweging is ook de veehouderij beter bespreekbaar, dus echte struikelblokken kan ik niet noemen. Er moet een politieke of persoonlijke klik zijn."