Davy Jansen uit Bladel genomineerd voor beste bestuurder kleine gemeente

Twee mannen zwaarge­wond bij steekpar­tij op recreatie­park Zwartven in Hooge Mierde: man (25) opgepakt

HOOGE MIERDE - Twee mannen van 23 en 32 jaar zijn zaterdagavond rond 21.00 uur zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een chalet op recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde. Een 25-jarige man is opgepakt.

15 oktober