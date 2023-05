Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in Reusel-De Mierden

In Reusel-De Mierden rijden ongeveer 166 elektrische voertuigen rond. Dit is in verhouding minder dan in andere Nederlandse gemeenten. Dat blijkt uit cijfers van de RDW.

Van alle voertuigen in Reusel-De Mierden is 1,6 procent volledig elektrisch. Per duizend inwoners gaat het om ongeveer 13 elektrische voertuigen. Ter vergelijking: in deze gemeente zijn er 565 benzine-voertuigen per duizend inwoners en 177 diesels per duizend inwoners.

Flinke stijging

Sinds 2021 is het aantal volledig elektrische voertuigen bijna verdubbeld. Inmiddels staan er in Nederland 451.000 voertuigen geregistreerd die alleen op elektriciteit rijden. Ruim 300.000 daarvan zijn personenauto's. Toch is nog maar slechts 3,9 procent van alle voertuigen elektrisch. De overheid verwacht dat het aantal elektrische auto's in 2030 is toegenomen tot bijna twee miljoen. Vanaf 2035 moeten alle verkochte auto’s in de Europese Unie uitstootvrij zijn.

In de gemeenten Houten, West Betuwe en Almere staan relatief de meeste elektrische voertuigen geregistreerd. De hoge cijfers in deze gemeenten laten zich deels verklaren doordat er in die gemeenten veel leasemaatschappijen zijn gevestigd. Deze auto's staan geregistreerd op het adres van de leasemaatschappij, waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan. Ook een hoog aantal bedrijfswagens heeft in sommige gemeenten gezorgd voor een hoger aandeel elektrische voertuigen.

In de provincie Noord-Brabant is 3,8 procent van alle voertuigen uitstootvrij. Het gaat om ongeveer 71.082 voertuigen die volledig elektrisch rijden. Dit staat gelijk aan 27 elektrische voertuigen per duizend mensen in deze provincie.

Over dit onderzoek

Dit artikel is gebaseerd op cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW.) De RDW is de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De dataredactie van deze site vroeg aan de RDW om cijfers te delen over het aantal voertuigen per type motor en type voertuig. Het peilmoment is eind 2022. Het absolute aantal in een gemeente kan vandaag de dag dus met enkele tot tientallen voertuigen verschillen. Om deze reden duiden we deze cijfers aan met 'om en nabij' of bijvoorbeeld 'ongeveer'.