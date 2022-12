Duik in het verleden bij beurs voor tractoronderdelen in Reusel: ‘Wat de gek ervoor geeft’

Ruilbeurs uit zuinigheid

Zo’n vijftig nostalgische tractoren vullen het terrein. ,,Ze worden vaak ook gebruikt als vervoersmiddel.” Verder gaat het om de onderdelen. ,,Van oorsprong is het een ruilbeurs uit zuinigheid. Je kunt er unieke onderdelen vinden. Ik sta er vaak versteld van hoe mensen in een hoop oud ijzer iets bijzonders vinden”, zegt Lemmens. Hij steelt zelf de show in oranje kleding met cowboyhoed. ,,Bij ieder evenement ben ik anders gekleed, om herkenbaar te zijn”, zegt de evenementenliefhebber.

Nostalgisch huisraad

Hij komt goed beslagen ten ijs met nostalgisch huisraad zoals een bascule (weegschaal) en een strohakselaar. ,,In mijn stand staan spullen om te verkopen maar ook spullen om over te praten, want dat is ook leuk. Uitleg over de originele carbidkan bijvoorbeeld heb ik al duizend maal gegeven. De oude mangel komt uit het klooster, hoe interessant is dat? Het is maar net wat de gek ervoor geeft.” ,,Ja, je neemt een duik in het verleden met al dat nostalgisch knoestenwerk van weleer. Het zijn dan ook de boeren die het goede gereedschap en de machines hebben uitgevonden.”