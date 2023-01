Eersel wil niet dat dorpen samenklonteren

EERSEL - Meer inwoners, meer locaties voor bedrijven en meer inwoners. De economie in de regio groeit hard en dat heeft gevolgen. Ruimte is schaars. ,,We moeten niet groeien om het groeien.”

Koste wat het kost moet voorkomen worden dat de dorpen Duizel, Eersel, Knegsel Steensel, Vessem en Wintelre tegen elkaar of omliggende gemeente aangroeien. Er moet gekeken worden in hoeverre groei gezond is.

Dat willen coalitiepartijen Eersel Samen Anders (ESA) en VVD meegeven aan het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE), een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio, als reactie op een conceptstuk van de MRE waarin staat beschreven hoe de regio zich de komende vier jaar zou willen ontwikkelen.

Andere regio’s mee laten profiteren

ESA en VVD dienden samen een amendement in waarin staat dat ze het concept ter kennisgeving aannemen. Ze vinden de impact van de ontwikkelingen op Eersel groot. ,,De dorpen moeten hun eigen identiteit blijven behouden”, zegt VVD-raadslid Ivonne Cune-Noten.

,,We moeten niet groeien om het groeien. Natuurlijk biedt groei ook kansen, zoals het behoud van voorzieningen en aanwas bij verenigingen. We moeten als regio kijken wat we aankunnen. Anders moeten we het gebied groter maken en omliggende regio’s mee laten profiteren van de groei.”

Kernbeleid en PvdA-GroenLinks steunden het amendement, maar CDA en D66 niet. ,,Ik begrijp de zorgen”, geeft Paul van Boxtel van D66 aan. Alleen verwacht hij niet dat Eersel de ontwikkelingen kan tegenhouden. ,,We moeten voorkomen dat we alleen komen te staan.”

Het CDA wil graag dat er eerst in de raad wordt gesproken over welke kant de ontwikkelingen in Eersel op moeten, ook mist de partij een zienswijze op het gebied van wonen en ruimte.