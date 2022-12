Eersels Kempenmuseum bezuinigt en stopt met manager Judith Kerssemakers

EERSEL - Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel neemt afscheid van manager Judith Kerssemakers. Volgens Ad van Hout, voorzitter van het museum, is het een bezuinigingsmaatregel.

,,We hebben andere plannen”, antwoordt voorzitter van Kempenmuseum Ad van Hout op de reden waarom er per 1 januari afscheid wordt genomen van manager Judith Kerssemakers. ,,Financieel is het gunstiger om iemand in loondienst te hebben. Judith huren we in als zzp’er. Ze is in 2020 voor ons begonnen. We hebben besloten om de opdracht te beëindigen. Het is een bezuinigingsmaatregel.’’

In loondienst

De taken van Kerssemakers worden begin volgend jaar in eerste instantie intern door de bestuursleden opgevangen. Wel wordt er gezocht naar een opvolger. Het museum wil de nieuwe manager in loondienst hebben.

Daar werd een paar jaar geleden niet voor gekozen, omdat het op dat moment niet duidelijk was of het museum daar de financiële middelen voor had. ,,Nu is die duidelijkheid er met behulp van subsidies wel.’’

Het museum kijkt hoe het geld kan besparen. ,,We moeten bezuinigen. Musea hebben het niet gemakkelijk. Energieprijzen vallen hoger uit. Ook zijn de bezoekersaantallen nog niet op het niveau van voor corona, van voor 2019. Het is niet dat we op omvallen staan, maar we komen wel in actie voordat de bodem in zicht is. De bezoekersaantallen blijven een zorgenkindje. We weten niet wat de invloed is van de teruglopende economie.’’

Manager Kerssemakers heeft bevestigd dat ze moet stoppen, maar wil op dit moment niet verder reageren.

Volledig scherm Judith Kerssemakers (links) en Lisa Schildermans in het Kempenmuseum. © Juan Vrijdag / DCI Media