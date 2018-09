Einde aan hoofdstuk 'El Sombrero' in Reusel

Harold Meulenbroeks (52) heeft er vrede mee. "Het is goed geweest, het boek gaat dicht." Per 1 november gaat discotheek El Sombrero in Reusel over in andere handen. De huur van 'zijn' feestkroeg Caramba, schuin aan de overkant van de Wilhelminalaan, beëindigde Meulenbroeks een paar maanden geleden al. Om gezondheidsredenen, zoals dat dan heet. In juni 2014 raakte de horeca-man aan zijn linkerkant verlamd door een herseninfarct. Dat confronterende woord gebruikt hij zelf nooit, hij heeft het over 'mijn gezondheid'.