Getallen vliegen in het rond, houtveiling in Wintelre levert 5110 euro op voor goede doelen

Tientallen mensen zijn op de veiling afgekomen. ,,Ik denk dat we even naar de pin moeten”, zegt een aanwezige nadat het eerste item is geveild. Bij de eerste stapels begint veilingmeester Thijs Offermans van de gemeente Eersel nog bij een bedrag van 60 euro. Later loopt dat op naar 100 euro.

Hout uit eigen bos

Saskia Baan en Alke Wisgerhof uit Eersel hebben als eerste beet. ,,Normaal kopen we het op Marktplaats, maar nu hebben we hout uit eigen bos”, zegt Wisgerhof. ,,We wandelen hier regelmatig”, vult Baan aan. ,,Ook is het mooi dat we er twee goede doelen mee kunnen steunen.”

De opbrengst van de veiling gaat naar Voedselbank De Kempen en Stichting Leergeld Veldhoven/De Kempen. Naast de houtverkoop wordt er koffie, thee en chocolademelk aangeboden voor een vrijwillige bijdrage. Achter de tafel staan Gerrit van Ham van stichting Leergeld en Paul Maas van de voedselbank.

Meer mensen hebben hulp nodig

,,Het geld besteden we aan schoolspullen, contributie en sportkleding voor kinderen tot achttien jaar”, legt Van Ham uit. Ouders kunnen een beroep doen op de stichting als de kinderen schoolspullen nodig hebben of willen sporten en dat zelf niet kunnen betalen. ,,We helpen 1250 kinderen uit zo’n vijf- tot zeshonderd gezinnen en dat aantal groeit.”

Bij de voedselbank is het aantal gezinnen dat aanklopt met 75 procent toegenomen laat Maas weten. ,,We zijn dus niet alleen blij met deze en andere acties, maar het is ook hard nodig. Het geld gebruiken voor de exploitatie zoals huur, maar ook om gezonde producten als groente, fruit en zuivel aan mensen te kunnen geven.”

Volledig scherm Tientallen mensen waren naar de houtveiling in Wintelre gekomen. © ED

Het geluid van zagen is hoorbaar en mensen laden hun houtstapels in. Vessemnaar Bart van Rijen heeft voor het eerst hout gekocht op de veiling. ,,Voorgaande jaren kon je altijd wel ergens een partij hout op de kop tikken. Dennenhout was vaak gratis, niemand had er interesse in. Je merkt dat de markt is veranderd en dat er meer mensen stoken.”

Luchtkwaliteit

Niet iedereen is blij met het stoken van hout bijvoorbeeld vanwege de luchtkwaliteit. Volgens wethouder Steven Kraaijeveld kan het wel als mensen het op een verantwoorde manier doen. ,,Het hout moet droog zijn. Dit hout is nat en moet eerst twee jaar drogen. Als je net begint is het goed om op cursus te gaan, want bij een onvolledige verbranding komt veel fijnstof vrij.”

Voor de twee goede doelen is het een mooie dinsdagochtend. De veiling van de 33 stapels brengt 5110 euro op, dat Stichting Leergeld en de voedselbank eerlijk verdelen.