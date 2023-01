Gigantisch gewei met kraan langs kunstroute Groene Lint geplaatst

Het kunstwerk ‘Megalocerus Ornamentus Giganteus’ van de Oosterbeekse kunstenaar Jan van IJzendoorn (69), ligt aan het wandelpad tussen domein Oogenlust en Steensel. Het verbeeldt de afgeworpen geweien van een reuzenhert uit de ijstijd. Van IJzendoorn is een locatiekunstenaar. ,,Ik denk graag na over hoe de samenhang is tussen de mens, de kunst en de omgeving. Op het snijpunt hier van een prachtige natuurroute, met een snelweg en een hoogspanningsmast in de buurt, kan ik iets doen, iets dat me al lang bezighoudt: hoe kunnen beelden min of meer teruggegeven worden aan de natuur.”

De polyester geweien van ieder zo’n 200 kilo krijgen in de loop van de tijd een doffe laag, als boomstammen. Het werk gaat over een uitgestorven diersoort, het reuzenhert. Dat dier ging aan zijn eigen succes ten onder. De immense afmetingen van het ornamentale gewei dwongen hem om te leven in de gevaarlijke open vlakte. Door opwarming van de aarde aan het eind van de laatste ijstijd verdween het leefgebied van deze dieren. ,,Daar kunnen wij als mensen wel iets van leren,” aldus de kunstenaar. ,,Enige bescheidenheid in de relatie tot de natuur vind ik dan heel mooi.”

Wilgenheggen als markering en voor biodiversiteit

De 24 kilometer lange kunstroute Het Groene Lint verbindt straks het platteland van Eersel met de grootstedelijke hightech regio van Eindhoven. Het is een natuurkunstwerk van de Amsterdamse kunstenaar Annet Bult. Het wandelpad, dat bijna helemaal langs het water loopt, wordt over een paar jaar gemarkeerd door gevlochten wilgenheggen die ook de biodiversiteit verhogen. Voor het vlechten worden vrijwilligers opgeleid.

‘Het Groene Ei’ op de Ovonde van Marcel Smink was het eerste kunstwerk langs de route. Tussen Domein Oogenlust en Steensel staat sinds vorig jaar ook de ‘Januskop’ van Sjef Voets. Het vierde kunstwerk van de jonge kunstenaar Tom L’Istelle is in bestelling. Dat komt bij het picknickbankje bij het sportpark van Steensel, hopelijk nog dit jaar. Het vijfde komt, als er nog geld genoeg is, richting de golfbaan. Ook Veldhoven heeft inmiddels opdrachten weggezet voor vier kunstwerken.

De kunstadviescommissie en toetsingscommissie van de drie gemeenten selecteren de kunstenaars en beoordelen de kunstwerken. Het Groene Lint wordt mede tot stand gebracht met geld van de BNG, Bank Nederlandse Gemeenten, en het EU-subsidieprogramma LEADER. Binnenkort wordt op plekken waar de route niet helemaal duidelijk is bewegwijzering aangebracht.