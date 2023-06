Helder weer in Reusel-De Mierden vandaag

indebuurt.nl Student Islam wil vrouwen in Til­burg-West verbinden: 'Zowel kleindoch­ters als oma's'

Islam Koukeh (24) sport graag en is geïnteresseerd in goedkope, gezonde voeding. Maar als moslima met hoofddoek zijn er in Tilburg minder plekken om te bewegen. Daarom neemt ze het heft in eigen hand en organiseert ze gratis bijeenkomsten waar alle vrouwen op een laagdrempelige manier samen oefeningen doen en leren over voeding. “Ook als je nooit sport, kan je meedoen.”