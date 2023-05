Heldere dag in Reusel-De Mierden

VAN DE LEZER Lezers van het ED niet onder de indruk van excuses PostNL: ‘Ze sturen je van het kastje naar de muur’

Het nieuws over de slechte bezorging van brievenbuspakketjes in Brabant komt veel lezers van het ED bekend voor. PostNL erkent het probleem en belooft beterschap, stelde het bedrijf. Desalniettemin krijgen ze er langs in de reacties.