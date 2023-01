Hooge Mierde smult (weer) van ‘trip down memory lane’; film uit 2000 trekt vijf volle zalen

HOOGE MIERDE - Beelden van vruuger vervelen niet snel. Dat blijkt maar weer eens in Hooge Mierde, waar de film die in 2000 over het dorp werd gemaakt weer uit de oude doos is gehaald. Na drie geslaagde avonden vorige maand is de dorpse documentaire dit weekeinde nog twee keer te zien.

En dan gaat ie de doos weer in. Want hoe ouder zo’n film wordt, hoe beter, betogen de drie makers Hans Hendrikx, Jan van Gisbergen en Ad Vrijsen. Zij waren het die een kleine kwarteeuw geleden de camera oppakten en een jaar lang het dorp vastlegden.

Hannes en Dokus

Grotere evenementen als de kermis, het landskampioenschap van de korfbalclub en Koninginnedag, maar ook het bloed geven, de stoffenmarkt, het ringen van duiven, de Janneliekes en Hannes en Dokus staan op beeld - en nog zo veel meer.

Want het trio wandelde bij zo veel mogelijk inwoners achterom om hen en hun dagelijkse leven te documenteren. Dat zorgt voor een beeld van een dorp dat hard werkt. In het bedrijf, op het land, in en om het huis. En als dat werk erop zit, is er tijd voor hobby’s, sporten, stappen. Er zijn veel close-ups van (toen al) mensen op leeftijd. De sfeer is rustig, tevreden, no-nonsense.

Weer nieuwe stoelen nodig

In 2010 werd de film voor het eerst vertoond. Gemeenschapshuis De Schakel had nieuwe stoelen nodig en die werden gekocht van de entree-opbrengst. Nu een deel van het meubilair wederom aan vervanging toe was, kwam de film weer op tafel. De nieuwe stoelen zijn inmiddels onderweg, maar de vraag naar de documentaire was zo groot dat er dit weekeinde twee extra voorstellingen zijn.

Schuurfeesten waren hot

Het valt niet mee om níet een tikkie melancholiek te worden. Want je ziet jezelf, en familieleden, vrienden of buren. Veel mensen die inmiddels overleden zijn. Maar met bredere bril op is het gevoel hetzelfde. Er is zoveel veranderd: de kerk was nog in bedrijf, de bank nog open, carnaval werd grootser gevierd, schuurfeesten waren hot. En zit nou werkelijk iedereen te roken, en ook nog binnen?

Anderzijds zijn er zaken (lang) hetzelfde gebleven, of gegroeid. Toeval of niet, een van de eerste boodschappen van de voice-over is dat de boeren het moeilijk hebben, toen dus ook al. Het jeugdvakantiewerk staat nog steeds als een huis. Er wordt nog losgeschoten. En de soepterrines van De Bijenkorf hebben het heel lang volgehouden.

Vrijdag zit het publiek bijna ademloos de lange zit - want de film duurt bijna drie uur - uit. Als er al wordt gefluisterd, dan gaat het over de film. Er gaan ‘ah’s’ en ‘o ja’s’ door de zaal. En gelachen wordt er zeker ook, tijdens deze date met het verleden.

Quote Mijn favoriete beelden zijn toch die van de mensen die er niet meer zijn Jan van Gisbergen

De makers gevraagd naar hun favoriete scene, lepelen ze alle drie iets totaal anders op. Ad Vrijsen memoreert een grappig stukje bij de KPJ en Hans Hendrikx is blij met de sfeervolle sneeuw- en schaatsbeelden die hij kon schieten. Jan van Gisbergen, wiens zoon Coen de muziek voor de film uitkoos, na enig nadenken: ,,Toch de beelden van de mensen die er niet meer zijn.’’

22 uur ruw materiaal

Na de vijf vertoningen hebben naar grove schatting zo’n vijfhonderd belangstellenden de film (weer) gezien. Dat smaakt dus naar een nieuwe film? Er klinkt gesputter en gebrom bij de drie heren, maar toch ook geen definitief nee. Een monsterklus, noemt Ad Vrijsen het. Ze moesten 22 uur ruw materiaal terugbrengen naar een behapbare brok.

Hans Hendrikx: ,,En het is niet zomaar rondlopen en filmen hè. 2000 was een mooi jaar voor zo’n film.’’ 2025 ook? Het antwoord blijft uit.